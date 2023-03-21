كمين محكم يطيح بتاجر حشـيـش في بنغازي

أعلن فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، عن ضبط شخص ليبي الجنسية يقوم بالإتجار بالمواد المخدرة نوع حشيش.

وبالتفاصيل وفقًا للجهاز، أنه بعد ورود معلومات مصدرية مفادها عن شخص ليبي الجنسية يقوم بالإتجار بالمواد المخدرة نوع حشيش حيث أصدر السيد مدير الفرع تعليماته لأعضاء التحريات بالفرع بالتحري وجمع المعلومات وتأكيد صحة المعلومات .

وتم أعداد كمين محكم له وضبط متلبساً بعملية الاتجار بالمواد نوع حشيش حيث ضبط بحوزته على عدد (25) قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش مايعرف لدى تجار المخدرات باسبورات حيث بلغت الكمية المضبوطة حوالي (2.5) أثنان كيلو جرام ونصف من مخدر الحشيش.

وتم اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حياله وإخطار النيابة العامة.