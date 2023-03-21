لجنة تقصّي الأهلة والمواقيت: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

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أعلنت لجنة تقصّي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف اليوم الثلاثاء أن بعد غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأكدت اللجنة في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” أن اللجان التابعة لها لم تتمكن من رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة.

وأوضحت لجنة تقصّي الأهلة أن يوم غداً الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان لهذا العام 1444هـ.

وأعلنت اللجنة في وقت سابق بدء خروج اللجان التابعة لها في كافة ربوع ليبيا بعـد عصر اليوم الثلاثاء لتحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك.