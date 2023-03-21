رئيس الحكومة يستقبل لجنة تطوير السياسات العامة الاقتصادية

اجتمع رئيس الحكومة الليبية وزير الاقتصاد و التجارة فتحي باشاغا، يوم الإثنين، رفقة وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة و مجلس الوزراء محمد فرحات، بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، مع رئيس و أعضاء لجنة تطوير السياسات العامة الاقتصادية.

وبدأ الاجتماع باستعراض رئيس اللجنة أنس بعيرة، فحوى سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة مع الخبراء الاقتصاديين و الماليين و القانونيين على مستوى ليبيا، ثم قدم أيوب الفارسي، عرض مرئي لعمل اللجنة عن محوري وثيقة الرؤية والتطوير التشريعي .

وأثنى باشاغا على العرض المرئي للجنة المدروس وفق أسس اقتصادية و ماليه تعمل على التأسيس لاقتصاد ليبي متنوع المصادر و بأساس علمي ، ثم اقترح عضو اللجنة مراجع غيث، إقامة مؤتمر علمي للسياسات النقدية المالية يتم فيها عرض الورق البحثية التي عملت عليها اللجنة ودعوة الخبراء الماليين للمشاركة فيه واستخراج توصيات بخصوصه لضمان مشاركة أوسع للمختصين، بينما تناول إبراهيم العيساوي ، تقديم الدليل التشريعي و مرحلة قانون المصارف، بينما قدمت سميره الكاديكي، مقترح مرئي لشراكة بين القطاع العام و الخاص و تعديل القانون المالي لذلك.

وتم بعدها مناقشة العرض من قبل رئيس الحكومة والوزراء و إعطاء بعض الملاحظات حوله و شكر الرئيس اللجنة على العرض الذي أظهر العديد من القصور في التشريعات و القوانين الخاصة بالشراكة بين القطاعين و حث اللجنة على تقديم مقترح متكامل لذلك و تقديمه للحكومة لدراسته، كما أبدى وزير الدولة لشؤون التشريعية جاهزية الحكومة لدراسة مقترحات تعديل القوانين التجارية الذي سيقدم للحكومة و مناقشته مع اللجان المختصة في البرلمان.