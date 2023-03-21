“الصغير” لـ”المنقوش”: إحساس الدونية عند ذاتك وليس لكل نساء ليبيا

وجه وكيل وزارة الخارجية الأسبق، “حسن الصغير”، انتقادا لاذعا إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، حول استخدام الصفحة الرسمية للوزارة لنشر تدوينة لها تصف فيها المجتمع الليبي بالقاسي ضد المرأة.

وقال “الصغير”، في منشور له بفيسبوك، “ما تعرفها صفحة وزارة خارجية لا صفحة خواطر إمرأة، وزارة خارجية تنقل تدوينة تصف مجتمعها بالقاسي وبالنظرة الدونية للمراءة، إحساس الدونية عند ذاتك وليس عند كل نساء ليبيا”.

وكانت “المنقوش” قد نشرت تغريدة لها عبر تويتر تداولتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية قالت فيها، “‏لكنّ في عيدكنّ.. كل والحب والإجلال .. بكُلِ ما تحملن من صبر وعزم، وإرادة.. ولكل أم تعول أطفالها بمفردها وتحقق الانجازات في عملها..رغم قساوة مجتمعاتنا ونظرتهم لها، لكل الامهات كل يومٍ وكُل عامٍ وأنتن قويات مُشرقات”.