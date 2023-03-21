المنفي يشيد بالدور الأمريكي في الحفاظ على السيادة الوطنية الليبية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بليبيا ليزي أوردمان.

ووفقا لإعلام المجلس الرئاسي، فقد تناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، العسكرية والأمنية والاقتصادية.

وأحاطت المسؤولة الأمريكية، رئيس المجلس ونائبه عبدالله اللافي، بنتائج زياراتها لعدد من المسؤولين الليبيين، بالإضافة إلى لقائها مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باثيلي، مشيدةً بدور وجهود المجلس الرئاسي في ملفي المصالحة الوطنية ودعم الانتخابات.

وأشاد المنفي بدور الولايات المتحدة الأمريكية، الذي وصفه بالإيجابي تجاه الملف الليبي والتأكيد المستمر في الحفاظ على السيادة الوطنية، ودعمها لخطة السيد عبدالله باثيلي بشأن الانتخابات.