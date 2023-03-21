تفاصيل لقاء مدير أمن طرابلس بالنائب العام

التقى السيد مدير امن طرابلس اللواء خليل وهيبة بالسيد النائب العام المستشار الصديق الصور بحضور الدكتور محمود اليسير من مكتب النائب العام ، حيث تناول اللقاء عددًا من المواضيع والقضايا الأمنية المرتبطة بواجبات مديرية امن طرابلس ، في مواجهة الجريمة المنظمة و الحد منها ، وتنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط وإحضار المطلوبين على ذمة التحقيقات الجنائية الصادرة من النيابات المختصة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين المديرية من خلال مراكز الشرطة والنيابة العامة حول عديد القضايا.

و كان من ابرز الملفات المطروحة للنقاش ملف المبرزات الجرمية التي يتم ضبطها كمبرزة جريمة مثل المركبات و اسلحة، وذلك حول الية احالتها لمكتب النائب العام.

وقد توافق الطرفان حول تشكيل لجنة امنية تتولى القيام بمهام مساعدة للمراكز الشرطة لجمع المعلومات حول الجرائم المجهولة و المقيدة ضد مجهول لضبط مرتكبيها و احالتهم للقضاء .

بالإضافة الى تفعيل الوظيفة الإدارية و التي تتمثل في قيام الشرطة بفن الوقاية ومنع الجريمة المنظمة قبل وقوعها لأجل الحفاظ على الأمن العام بهدف أن يسود المجتمع شعور بالطمأنينة والأمان وإزالة مخاوف المجتمع من أية أخطار تهدده كالجريمة المنظمة ، و ذلك من خلال تكثيف الدوريات الراكبة و المترجلة .

في ختام اللقاء اثنى السيد النائب العام على الجهود التي تبذلها مديرية امن طرابلس و السيد مدير الامن منذ توليه مهام المديرية في اواخر فبراير الماضي في المحافظة على الأمن داخل العاصمة .

و في المقابل اشاد السيد مدير الامن بالجهود التي بذلها و يبذلها مكتب النائب العام في سبيل ضمان حقوق المواطنين وضمان حق التقاضي وتعزيز سيادة القانون والعدالة من أجل إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا .