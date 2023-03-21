باشاغا يستعرض اقتراحات تُساهم في انخفاض الأسعار

بحث رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، مع رئيس وأعضاء لجنة رصد أسعار السوق المحلي، سلسلة من الاقتراحات التي تساهم في انخفاض الأسعار.

واطلع باشاغا في مستهل الاجتماع، على سير عمل اللجنة في رصد الأسعار التي كانت متباينة لعدة أسباب أبرزها قرارات الحكومة المنتهية في احتكار فتح الاعتمادات المستندية على شركات معينة مما أدى إلى مضاربة في أسعار السلع المحتكرة، وضعف فعالية الرقابة من قبل الأجهزة المختصة.

بدورها اقترحت اللجنة اعتماد البطاقة التموينية لمحدودي الدخل، وتخفيض بعض الرسوم الجمركية لأسعار السلع الضرورية، مع إعادة تفعيل بطاقة الرخص المتجولة.