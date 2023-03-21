عاجل | الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك 

بنغازي 21 مارس 2023 (وال)- أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة ليبيا، بأنه قد تعذرت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة.

وعليه فإن غدًا الأربعاء 22/ 03/ 2023م هو المتمم لشهر شعبان لهذا العام 1444هـ، وأن بعد غدٍ الخميس 23 مارس 2023 ميلادي الموافق للعام الھجري 1444 هو أول أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والإيمان والسلامة والإسلام.

سائلين المولى جل وعلا أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه إيماناً واحتسابا. (وال) إ م

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