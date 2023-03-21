خلال لقائها المنقوش..”ليف” تؤكد أن بلادها ملتزمة بدعم ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة

أخبارليبيا24

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، اليوم الثلاثاء أن بلادها ملتزمة بدعم ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة وتتحكم في شؤونها.

وناقشت ليف خلال لقائها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش دعم الولايات المتحدة للعمل مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لإجراء انتخابات في الوقت المناسب.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، بحثت مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا.

وحضر اللقاء في طرابلس المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، ليزي أوردمان.

وأتى اللقاء بعد يوم من لقاء الوفد الأمريكي مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في بنغازي.

وبحث الدبيبة والوفد الأمريكي، أهمية توحيد الجهود الدولية والمحلية، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا من أجل الوصول للانتخابات.

وناقش الوفد مع المشير حفتر في بنغازي كذلك التطورات السياسية في ليبيا وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة لتمهيد اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام 2023.