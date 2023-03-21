الكشف عن ملابسات واقعة خـطـف وسرقة بالاكراه مقيده ضد مجهول في طرابلس

كشف مكتب البحث الجنائي طرابلس، اليوم الثلاثاء ملابسات واقعة خطف وسرقة بالاكراه مقيده ضد مجهول قام بها تشكيل عصابي .

وبحسب وزارة الداخلية أنه بالإشارة إلى البلاغ الوارد بمركز شرطة غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس بشأن تعرض شخصين لواقعة خطف وسرقة بالإكراه من قبل تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص على متن مركبة آلية معتمة الزجاج وبدون لوحات معدنية.

حيث قام التشكيل بخطفهم لمدة ثلاث ساعات واجبار صاحب الهاتف بتسليم بريده الإلكتروني “اي كلود”.

وفور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق من قبل أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس ومباشرة التحري وجمع المعلومات حول الواقعة ؛ وفي غضون الأربعة وعشرون ساعة تمكن أعضاء الفريق من القاء القبض على شخصين من التشكيل.

وبالاستدلال معهما اعترفو بقيامهم الواقعه و بأن المشتكي الأول هو العقل المدبر للواقعة من خلال استدراج المشتكي الثاني وتسليمه للتشكيل العصابي، في محاولة منه لتضليل العدالة وبانه ضحية عملية الخطف أيضاً.

هذا وتم ضبط المركبة والسلاح المستخدمين في الواقعة؛ واتخذت كافة الاجراءات حيال المتهمين واحالتهما موقوفين لمركز شرطة غوط الشعال من حيث الاختصاص ، ولازال البحث والتحري مستمرين لضبط باقي المتهمين.