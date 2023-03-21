باتيلي لـ”باربرا ليف”: نُقدّر دعم الولايات المتحدة لعمل البعثة في ليبيا

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، عن سعادته بلقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف في مقر البعثة الأممية، حيث بحث معها تعزيز العملية السياسية في ليبيا.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر “تبادلنا وجهات النظر حول كيفية تعزيز العملية السياسية في ليبيا لقيادة البلاد إلى الانتخابات هذا العام” معرباً عن تقديره لدعم الولايات المتحدة لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى “باربرا ليف”، والسفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية “ليزي أوردمان”.

وأوضح المجلس الرئاسي، في بيان، أن اللقاء تناول المستجدات السياسية في ليبيا، وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، العسكرية والأمنية والاقتصادية.

ومن جانبها عبرت «ليف»، عن سعادتها بلقاء الرئيس والنائب، وإحاطتهما بنتائج زياراتها لعدد من المسؤولين الليبيين، بالإضافة إلى لقائها مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي.

وأشادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، دور وجهود المجلس الرئاسي في ملفي المصالحة الوطنية ودعم الانتخابات.

وعلى الجانب الآخر أشاد المنفي بدور الولايات المتحدة الأمريكية الإيجابي تجاه الملف الليبي والتأكيد المستمر في الحفاظ على السيادة الوطنية، ودعمها لخطة باتيلي بشأن الانتخابات.