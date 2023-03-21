مسؤول أمني: تسليم موقع أثري لمصلحة الآثار الليبية في بنغازي

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مسؤول أمني بالغرفة الأمنية المشتركة بنغازي اليوم الثلاثاء، عن تسليم موقع أثري يدعى “هواء حمزة” لمصلحة الآثار الليبية في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال المسؤول الأمني في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”إن الموقع يعتبر ضمن أملاك الدولة المسجلة باسم مصلحة الآثار الليبية، وهي امتداد لعدة مواقع أثرية”.

وأشار المسؤول الأمني إلى أنه، تم استغلال تلك المواقع من قبل بعض الأشخاص وبناء عشوائيات عليها وأصبح مظهرها سيء.

وأوضح المسؤول الأمني، أن الغرفة الأمنية المشتركة أزالت العشوائيات بموقع “هواء حمزة” منطقة أثرية قديمة جداً، واقعة بين موقع الجخ والبحيرات التي تعتبر ضمن أملاك الدولة وتابعة لمصلحة الآثار.

ولفت إلى أنه تم تسليم الموقع رسمياً لمصلحة الآثار بنغازي، التي ستباشر العمل بها فوراً للقيام بأبحاث وما إلى ذلك.