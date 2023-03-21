العامة للكهرباء: سرقة أسلاك ضغط عالي بمسافة 1500متر بدائرة توزيع قمينس

العنوان – قمينس

كشفت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء، عن سرقة أسلاك ضغط عالي من محطة مفاتيح المواصلات بدائرة توزيع قمينس.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” :”مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1500متر ( خط 11٠6خط البحر) من محطة مفاتيح المواصلات بدائرة توزيع قمينس”.

وأوضحت شركة الكهرباء أن هذا الأمر أدى إلى فقد التغذية على عدد ثلاث محطات أرضية وسبع محطات أرضية.

وأشارت الشركة إلى أن أعمال السرقة جاءت في الوقت التي تبذل فيه جهودًا مضاعفة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية في كافة ربوع ليبيا.