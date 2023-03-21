أعلنت الهيئة العامة للتعرف والبحث عن المفقودين التعرف على 5 حالات جديدة من الجثث المنتشلة من المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، وفق قولها.

وأوضحت اللجنة، عبر بيان على حسابها بفيس بوك، أن التعرف على هوية الجثث جاء بعد مطابقة نتائج تحليل البصمة الوراثة.

كما أفادت البحث عن المفقودين بأنه ستتم مراسلة مكتب النائب العام بنتائج تحاليل مطابقة البصمة الوراثية للجثامين المتعرف عليها، طبق قولها.

يذكر أن عدد الحالات المتعرف عليها عن طريق مختبرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بلغ 236 حالة، وفق ما أفادته الهيئة.

هذا، وتأتي عملية الانتشال في الوقت الذي يطالب فيه أهالي ترهونة بتجديد تفعيل البطاقات الحمراء الصادرة عن النائب العام، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في ليبيا وخارجها، وفق بيان لهم.

وكان النائب العام الصديق الصور قد أكد في وقت سابق، التزام النيابة العامة بملف جرائم الحرب في ترهونة وتعزيز الإجراءات لضبط المتهمين وإحضارهم للتحقيق والمحاكمة.

يشار إلى أن المدعي العام بالجنائية الدولية، كريم خان، زار مدينة ترهونة مطلع نوفمبر من العام الماضي للوقوف على المقابر الجماعية والاستماع لذوي الضحايا.

هذا، وبدأ اكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة منذ يونيو 2020، تزامنا مع انسحاب مليشيا الكاني الموالية لحفتر من المدينة.

المصدر: هيئة البحث والتعرف على المفقودين + رابطة ضحايا ترهونة + ليبيا الأحرار

The post المقابر الجماعية.. التعرف على جثث جديدة بترهونة appeared first on ليبيا الأحرار.

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