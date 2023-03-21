تفاصيل صادمة في القبض على 3 وافدات تهجمن على منزل مواطنة في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء القبض على ثلاث نساء من العمالة الوافدة في واقعة التهجم على منزل مواطنة ليبية مقيمة بمنطقة اسبيعة .

بلأشارة الي البلاغ الوارد الى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الأربع من قبل مركز شرطة أسبيعة بشأن واقعة التهجم على منزل مواطنة ليبية مقيمة بمنطقة اسبيعة من قبل ثلاثة نساء من العمالة الوافدة وقامو بالاعتداء عليها وضربها بواسطة سكين مما أدي الي كسر في يدها وسرقة مبلغ مالي منها قدره ألفان دينار.

وعلى الفور تم تكليف دوريات التحري بقسم البحث الجنائي بالانتقال الى مكان الواقعة ، ومن خلال البحث والتحري تم ضبط ثلاثة نساء من الجنسية السودانية.

وتم جلبهن الى مقر القسم واستدعاء المشتكية للقسم رفقة ابنها الذي كان حاضراً للواقعة رفقة والدته ؛ وتم التعرف عليهن وهن من قمنا بالتهجم على المنزل والسرقة بالاكراه وتحت تهديد السلاح.

واتخذت الاجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمات إلى مركز شرطة أسبيعة من حيث الاختصاص.