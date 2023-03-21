القائد العام للقوات المسلحة يفتتح حيّ المُشير عمارات (1015)

افتتح القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر، عمارات “حي المشير” عمارات (1015) بمدينة بنغازي، وذلك بعد استكمال أعمال الصيانة والتطوير المكثفة التي أجريت بالمنطقة من صيانة وطلاء لواجهات العمارات وشبكات الصرف الصحي والإنارة والمسطحات الخضراء والحدائق الترفيهية ومواقف السيارات وغيرها من مرافق هذا المجمع السكني.

وشارك في الافتتاح، وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حمّاد، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ووكيل وزارة الداخلية – عضو لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار فرج اقعيم وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ولفيف من مسؤولي القطاعات في مدينة بنغازي.