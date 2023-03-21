طرابلس.. ضبط سيارة تويوتا كامري مسروقة منذ 2011

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء عن تمكن قسم شرطة النجدة من ضبط “تويوتا كامري”موديل 2009 “مسروقة منذ أكتوبر 2011 م وعدد آخر من المركبات تحمل وثائق ولوحات معدنية مزورة.

وفي إطار المهام المنوطة بقسـم شرطـة النجـدة تمكن أعضاء الفرقة العاملة لهذا اليوم من ضبط عدد من المركبات الالية المخالفة يحملون وثائق ولوحات معدنية مزورة نوع “تويوتا كامري” و مركبة آلية نوع “كيا فورتي “.

وتم ضبط مركبة ألية نوع” تويوتا كامري” اللون أبيض في التمركز الأمنـي “جزيرة أبو مشماشة “اشتبه فيها و لدى التبليغ عنها في غرفة العمليات و السيطرة بمديرية أمن طرابلس تبين أنها مطلوبة لمركز شرطة عين زارة.

حسب ما أفاد به ضابط الفرقة العاملة لهذا اليوم بقسم شرطة النجدة (ن17) واتخدت الاجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.