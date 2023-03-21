التقاز: غالبية آراء ممثلي الأحزاب تصب في دعم “مبادرة باتيلي”

قال رئيس التجمع الليبي للأحزاب الليبية “عبدالله التقاز”، أن لقاؤنا بالمبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” كان جيدا، واتسم بالديمقراطية في طرح الحلول؛ للخروج بالبلاد من المختنق السياسي.

وأضاف “التقاز” في تصريحات صحفية قائلا: غالبية آراء ممثلي الأحزاب تصب في دعم مبادرة المبعوث الأممي، وطالبنا بأن يكون للأحزاب دور في أي تسوية سياسية أو حوارات مقبلة، بما في ذلك تمثيل الأحزاب في اللجنة الوطنية رفيعة المستوى.

وتابع: طلبنا من المبعوث الأممي خطوات عملية لمقترحه وبوتيرة سريعة

وأكد، أن المبعوث الأممي أوضح أنه لن تكون هناك لجنة واحدة، بل عدد من اللجان الفنية التي ستتشكل من الحوارات التي ستعقد أو التي انعقدت.

وأشار “التقاز” إلى أن، باتيلي” أكد أن المرحلة المقبلة لن تكتمل الديمقراطية فيها إلا بمشاركة الأحزاب السياسية.

“كما لفت إلى أن، باتيلي” أكد لنا أن هناك عدة لجان ستتشكل من الحوارات وليست واحدة فقط.