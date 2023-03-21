خلال لقائه مدير أمن طرابلس.. النائب العام يؤكد على الحزم في تنفيذ أوامر النيابة

استقبل السيد النائب العام الصديق الصور وبحضور عضو مكتبه محمود اليسير، مدير أمن طرابلس خليل وهيبة، لبحث عدد من المواضيع والقضايا الأمنية المرتبطة بواجبات مديرية امن طرابلس، في مواجهة الجريمة المنظمة والحد منها.

وقال بلاغ لحكومة الوحدة إن اللقاء أكد على ضرورة تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط وإحضار المطلوبين على ذمة التحقيقات الجنائية الصادرة من النيابات المختصة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين المديرية من خلال مراكز الشرطة والنيابة العامة حول عديد القضايا.

كما تم خلال اللقاء مناقشة ملف المبرزات الجرمية التي يتم ضبطها كمبرزة جريمة المركبات والاسلحة، وآلية احالتها لمكتب النائب العام، بالإضافة إلى التوافق حول تشكيل لجنة امنية تتولى القيام بمهام مساعدة للمراكز الشرطة لجمع المعلومات حول الجرائم المجهولة والمقيدة ضد مجهول لضبط مرتكبيها واحالتهم للقضاء وتفعيل الوظيفة الإدارية التي تتمثل في قيام الشرطة بفن الوقاية ومنع الجريمة المنظمة قبل وقوعها لأجل الحفاظ على الأمن العام وتعزيز الأمن والمحافظة عليه وذلك من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والمترجلة .