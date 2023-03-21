ضبط شخص قام بطـعـن مواطن بسبب بيع وشراء عجل في سبها

أفادت مديرية أمن سبها، الثلاثاء عن تمكن مركز شرطة سبها المدينة القبض على شخص تشادي قام بطعن مواطن مقيم في سبها المنشية .

بتاريخ {532023} حضر لمركز شرطة سبها المدينة الموطن/ ب ا م /مواليد /1983 م /مقيم/ سبها المنشيةشارع 40 /المهنه / قصاب الجنسية/ تشاد/ وابلغ عن شخص يدعى م ل تشادي قام بطعنه بسكين دو حدين في كتفه الايمن بسبب خلاف على بيع وشراء عجل من الحضيره تخالفوا على ثمن العجل فقام البائع باخراج سكين وطعن به الزبون في كتفه وفرا هاربا وبتاريخ يوم الجمعة الموافق {17�32023} .

وتم ضبط المشكو فيه في شارع 40 من قبل أعضاء التحري بمركز شرطة سبها المدينة واحضاره للمركز .

وبالتحقيق معه الاسم م ل ج ب / مواليد / 1991م / الإقامة/ سبها المنشية شارع 40 / المهنة/ عمل حر/ الجنسية/ تشاد/ واعترف بما نسب اليه وباستيفاء التحقيق معه تم توقيفه وتم تحريز السكين واحالته الى النيابة العامة.