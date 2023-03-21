شاهد..”واحد يخطب والآخر يصلي بالناس”.. ما حقيقة فيديو “صراع” إمامين في ليبيا؟ ￼

تناقلت تقارير إعلامية ومستخدمو الشبكات الاجتماعية في ليبيا شريط فيديو قالوا إنه “يوثق” لواقعة غير معهودة في أحد مساجد البلاد، إذ انتقل صراع بين إمامين إلى الخطبة والإمامة.

ويظهر في الفيديو إمام يخطب في المنبر، بينما يصلي الآخر بالناس.

ويظهر بعض الأشخاص يستمعون إلى خطبة الإمام، بينما قطاع عريض من الحاضرين يصلون خلف الإمام الآخر.

أمة محمد صلى الله عليه وسلم..

يتصارع فيها محبيّ الدنيا على الإمامة..

إمامين في مسجد واحد بصلاة الجمعة في ليبيا العزيزة،والناس حيارى لمن يتبعون؟.

[فـِتَـنٌ] تجعل الحليم حيران.. https://t.co/k98xpxumgH — Dr. Saleem Aldulimi (@SaleemAldulimi) March 19, 2023

وأكدت تقارير ومغردون أن الواقعة “الغريبة” حدثت بأحد جوامع مدينة أوباري جنوب البلاد.

وقال آخرون إن أحد هؤلاء الأئمة عينته وزارة الأوقاف، بينما رفض الآخر التنحي.

وانتقد مدونون ما وصفوه بوصول الفوضى المؤسساتية والحكومية إلى المساجد، مطالبين بـ”جعل بيوت الله آمنة من السياسة”.

أما آخرون فقد ألقوا اللوم على الإمامين والمصلين معاً، متأسفين مما وصفوه بـ”المهزلة”.

وبينما قال البعض إن المشهد حدث في اليمن، ردّ آخرون مؤكدين أن الواقعة حدثت الجمعة الماضية “في مسجد الرقيبة بأوباري”.

❌ مقطع فيديو لخطيب يخطب على المنبر بينما الناس يصلون جماعة خلف امام اخر في صنعاء. ✅ الحقيقة: مقطع الفيديو في منطقة أوباري في ليبيا وليس من صنعاء كما ادعى الصحفي “عدنان الأعجم”. pic.twitter.com/nvjeF7NV6n — المحقق (@ALMHAQI4) March 18, 2023

وألقى فريق آخر باللائمة على الوزارة المشرفة على القطاع، مشيرين إلى أنها “فرضت إماما من التيار المدخلي يرفضه أهالي المنطقة”.

و”المداخلة” هم تيار سلفي نشأ في السعودية في تسعينيات القرن الماضي على يد ربيع بن هادي المدخلي.

ولم تتأكد “أصوات مغاربية” من صحة الفيديو من جهة مستقلة.

ولم يصدر أي بيان عن الجهات المشرفة على شؤون المساجد مثل هيئة الأوقاف ودار الإفتاء.

وتعرف ليبيا انقساما سياسيا ومؤسساتيا منذ مارس من العام الماضي، إذ تتنازع حكومتان السلطة: الأولى مقرها في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا ومقرها مدينة سرت (وسط).

المصدر: أصوات مغاربية