وزير الصحة: التحول الرقمي سينقذ القطاع الصحي من الانهيار

قال وزير الصحة عثمان عبد الجليل؛ إن إستراتيجية الوزارة لإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار، ستكون بالتوجّه إلى استخدام التقنية والعمل على تنفيذ مشروع نظام إدارة معلومات موحد.

وأفاد عبد الجليل بأن هذا النظام سيعتمد على إصدار واستخدام بطاقة صحية إلكترونية لكل مواطن تحمل تاريخه الصحي وكل ما يتم بخصوصه من كشوفات وتحاليل ووصفات طبية بدقة كبيرة مما يسهّل تبادل معلومات المرضى بين المرافق الصحية، الأمر الذي سيمكن المريض من الحصول على الخدمة الصحية المطلوبة ومتابعة حالته الصحية وحصوله على الأدوية والرعاية اللازمة بأيسر الطرق ويمهد الطريق أمام تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وقال عبد الجليل إن أحد المشاكل الكبرى التي تواجه الوزارة هو غياب سيطرة الدولة على شراء ونقل وتخزين وتوزيع واستهلاك الأدوية في البلاد، الأمر الذي يسبب غياب جودة الدواء في كثير من الأحيان وأن الوزارة تعمل على وضع حلول جذرية لهذا الأمر من خلال إنشاء الصيدلية المركزية وجعلها القناة الوحيدة التي من خلالها وتحت إشرافها يتم توريد الدواء داخل البلاد بالمشاركة مع القطاع الخاص.