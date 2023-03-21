المنفي يشيد بدور أمريكا الإيجابي تجاه الملف الليبي

أخبارليبيا24

أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي بدور الولايات المتحدة الأمريكية الإيجابي تجاه الملف الليبي والتأكيد المستمر في الحفاظ على السيادة الوطنية.

وأثنى المنفي خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ، كذلك على دعم خطة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي بشأن الانتخابات.

وأحاطت ليف المنفي ونائبه عبدالله اللافي خلال اللقاء بنتائج زياراتها لعدد من المسؤولين الليبيين، بالإضافة إلى لقائها باتيلي.

وأشادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية بدور وجهود المجلس الرئاسي في ملفي المصالحة الوطنية ودعم الانتخابات.

وتناول اللقاء، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، العسكرية والأمنية والاقتصادية.