الهادي لـ “ليبيا الحدث”: لجنة التخطيط والمالية ستعمل على مناقشة الميزانية العامة

قال عضو مجلس النواب محمد الهادي؛ إن عددا من أعضاء المجلس قد أبدوا ملاحظات على الأبواب المتعلقة ب”الدعم والميزانية التسييرية والتنمية” من الميزانية المقدمة من قبل الحكومة، كونها لا تتناسب مع الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد الهادي؛ في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” أن لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب ستعمل على مناقشة الميزانية المقدمة، لإبداء الرأي ومقارنتها بالسنوات الماضية وتحديد أوجه الصرف والإيرادات.

وأضاف؛ “النهضة المعمارية وتحسين البنية التحتية التي تحتاجها البلاد يجب أن توضع لها ميزانية من الدولية الليبية”، شرط أن يؤطر عمل مكاتب التخطيط العمراني؛ لضمان عدم انتشار عمليات البناء العشوائية، لاستيفاء إيصال الخدمات من حيث الكهرباء والمواصلات غيرها من الملفات الحيوية التي تستهدف حياة المواطنين.