بالصور .. جهاز دعم الاستقرار يضبط عدد من الخارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، الثلاثاء عن تمكن إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـالجهاز من ضبط عدد من الخارجين عن القانون، وهم :

⦿ ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 40 قراصاً مهلوساً (ترامادول) و20 قراصاً مهلوساً (أرتان) لغرض الاتجار بطرابلس.

⦿ ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 23 قطعة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة السراج.

⦿ ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 8 قطع بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة الفلاح.

⦿ ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 4 قطع بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة الهضبة.

⦿ ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 3 قطع بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة الهضبة.

⦿ ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 10 أقراص مهلوسة (أبتريل) و3 قطع بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بطرابلس.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.