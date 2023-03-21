النائب العام يشكل لجنة أمنية للقيام بمهام مساعدة بجمع معلومات القضايا “المجهولة”

الوطن|رصد

استقبل النائب العام المستشار الصديق الصور مدير أمن طرابلس اللواء خليل بحضور محمود اليسير من مكتب النائب العام.

وتناول اللقاء عددًا من المواضيع والقضايا الأمنية المرتبطة بواجبات مديرية أمن طرابلس في مواجهة الجريمة المنظمة والحد منها، بالإضافة لتنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط وإحضار المطلوبين على ذمة التحقيقات الجنائية الصادرة من النيابات المختصة.

وتم خلال اللقاء أيضًا مناقشة ملف المبرزات الجرمية التي يتم ضبطها كمبرزة جريمة مثل المركبات والأسلحة، وآلية احالتها لمكتب النائبالعام.

وتم التوافق خلال اللقاء حول تشكيل لجنة أمنية تتولى القيام بمهام مساعدة للمراكز الشرطة لجمع المعلومات حول الجرائم المجهولة والمقيدة ضد مجهول لضبط مرتكبيها واحالتهم للقضاء، بالإضافة إلى تفعيل الوظيفة الإدارية والتي تتمثل في قيام الشرطة بمنع الجريمة المنظمة قبل وقوعها لأجل الحفاظ على الأمن العام من خلال تكثيف الدوريات.

وفي ختام اللقاء أشاد مدير أمن طرابلس بالجهود التي بذلها ويبذلها مكتب النائب العام في سبيل ضمان حقوق المواطنين وضمان حق التقاضي وتعزيز سيادة القانون والعدالة من أجل إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا.