الصور: تشكيل لجنة لمساعدة مراكز الشرطة في جمع المعلومات حول الجرائم المجهولة

ناقش النائب العام المستشار “الصديق الصور” مع مدير أمن طرابلس لواء “خليل” ملف المبرزات الجرمية التي يتم ضبطها كمبرزة جريمة مثل المركبات و اسلحة، وآلية احالتها لمكتب النائب العام

ووفقا لمنشور وزارة الداخلية عبر “فيسبوك”، تناول اللقاء عددًا من المواضيع والقضايا الأمنية المرتبطة بواجبات مديرية أمن طرابلس ، في مواجهة الجريمة المنظمة والحد منها ، وتنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط وإحضار المطلوبين على ذمة التحقيقات الجنائية الصادرة من النيابات المختصة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين المديرية من خلال مراكز الشرطة والنيابة العامة حول عديد القضايا.

كما تم التوافق حول تشكيل لجنة أمنية تتولى القيام بمهام مساعدة للمراكز الشرطة لجمع المعلومات حول الجرائم المجهولة والمقيدة ضد مجهول لضبط مرتكبيها واحالتهم للقضاء ؛ بالإضافة إلى تفعيل الوظيفة الإدارية والتي تتمثل في قيام الشرطة بفن الوقاية ومنع الجريمة المنظمة قبل وقوعها لأجل الحفاظ على الأمن العام وتعزيز الأمن والمحافظة عليه وذلك من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والمترجلة .

وأثنى النائب العام على الجهود التي تبذلها مديرية أمن طرابلس في المحافظة على الأمن داخل العاصمة.

ومن جانبه أشاد مدير الأمن بالجهود التي بذلها ويبذلها مكتب النائب العام في سبيل ضمان حقوق المواطنين وضمان حق التقاضي وتعزيز سيادة القانون والعدالة من أجل إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا.