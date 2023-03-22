صور| المشير خليفة حفتر يفتتح حي “المشير” عمارات (1015) في بنغازي

العنوان – بنغازي

افتتح القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الثلاثاء حيّ المُشير عمارات (1015) بمدينة بنغازي.

حضر الافتتاح وزير التخطيط والمالية أسامة حماد ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي ورئيس غرفة الطوارئ والتنظيم – عضو لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار فرج اقعيم.

كما حضر الافتتاح عدد من الشخصيات والقيادات العسكرية والأمنية ومسؤولي القطاعات وبمشاركة أهالي وسُكان المنطقة.

وكانت أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لعمارات (السبخة سابقًا) (حي المشير) حاليًا انطلقت في أكتوبر من العام المنصرم حيث كانت العمارات تعاني من الرطوبة والتآكل، إضافة إلى طفح مياه الصرف الصحي في المنطقة وبناء العشوائيات وبيئة محيطة غير صحية.