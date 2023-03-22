ديوان المحاسبة الليبي يتفق مع وزارة الصحة على حزمة إجراءات لحل مشاكل مرضى الضمور العضلي

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، اجتماع مع نائب رئيس حكومة الوحدة وزير الصحة المكلف، رمضان أبو جناح لمناقشة ملف مرضى الضمور العضلي.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الصحة، سعد عبدالوكيل، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، أحمد مليطان، ومستشار وزير المالية أبوبكر الجفال، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع، بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان والوزارة.

وقال المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة العراقيل التي تواجه ملف مرضى الضمور العضلي، ودارسة مسببات تعثر البرنامج العلاجي للمرضى خاصة الذين تقرر إيفادهم للعلاج بالخارج.

وتم الاتفاق على حزمة من الإجراءات، منها سرعة توفير مخصصات مالية للمرضى المصنفين حالات مرضية ( ضمور عضلي شوكي ) والذين يستلزم علاجهم بالحقن ( العلاج الجيني ).

كما تم الاتفاق على حلحلة الإشكاليات المتعلقة بالعلاج الطبيعي وضرورة توطينه بالداخل وتوفير الإمداد الدوائي للحالات المرضية من نوع العلاج الفموي (الشراب) مع مخزون استراتيجي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتوفير كل متطلبات التحليل الجيني بالاستعانة بالمراكز المتخصصة بالداخل.

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