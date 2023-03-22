تقرير أممي: منصات التواصل الاجتماعي تساعد في تقليل نسبة البطالة

الوطن|متابعة

كشف تقرير أممي أهمية منصات التواصل الاجتماعي في امتصاص نسب البطالة بين المهاجرين الذين يمثلون 42 جنسية في ليبيا، بعدما كشف أن 18% منهم وجدوا عملًا من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكشفت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير حول حالة اللاجئين في ليبيا وصعوبات استئجار السكن والعمل، أن ما مجموعه 66% من المهاجرين في المناطق الحضرية يعيشون في منازل مستأجرة بمالهم الخاص، بينما يعيش 9% فقط منهم في منازل مستأجرة الإقامة مدفوعة من قبل صاحب العمل.

وأكد التقرير الأممي أنه يمكن أن يواجه المهاجرون في كثير من الأحيان حواجز قانونية وثقافية وسياسية ولغوية واجتماعية اقتصادية للعثور على عمل أو الوصول إلى إيجار سكن، مشيرًا إلى أنه في العام 2022 كان حوالي واحد من كل خمسة مهاجرين يعيشون في مساكن دون المستوى، بنسبة قدَّرها التقرير بنحو 19%، وفقًا لنظرة عامة حول الاحتياجات الإنسانية.

وتفاقمت مسألة حصول المهاجرين على السكن بسبب العمليات الأمنية التي استهدفت اللاجئين في منازلهم خاصة في قرقارش والمناطقالمحيطة بها في أكتوبر 2021.