تمديد مهمة "إيريني".. انتقادات تطال أداءها في الملف الليبي

عاد الحوار مجددا بشأن أهداف وجدوى استمرار بعثة العسكرية البحرية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط “إيريني”، الخاصة بمكافحة تهريب المهاجرين والأسلحة والمخدرات، بعد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي تمديدها إلى 31 مارس 2025.

المهمة التي انطلقت في 31 مارس 2020 بغرض التأكد من تطبيق قرار الأمم المتحدة الصادر في 2011 بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، أخذت أبعادا أخرى، أبرزها دورها فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، وعلاقتها بحرس السواحل في المنطقة الغربية بليبيا، والتي كانت محل انتقادات واسعة من حقوقيين.

التكلفة الكبيرة

في البداية، توقف محللون أمام ارتفاع تكلفة المهمة بشكل مضطرد، مقارنة بباقي البعثات العسكرية الأوروبية السابقة، كما يشير الكاتب الصحفي والحقوقي الإيطالي، لوكا جامبارديلا.

يضرب جامبارديلا مثالا لتوضيح “ضخامة” هذه التكلفة:

العلاقات مع حرس السواحل الليبي

ينتقد جامبارديلا استمرار نفس التعاطي الأوروبي السابق مع قوات حرس السواحل الليبية في غرب ليبيا، في إشارة إلى تصريح الناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لإعادة تدريب هذا الحرس “عندما يكون الجانب الليبي جاهزا”.

في هذه الزاوية، يكرر الحقوقي الإيطالي انتقادات موجهة للاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع مراكب الهجرة، بترك مسألة التصدي لها لجهات غير مؤهلة، وإعادة المهاجرين إلى ليبيا حيث يجرى احتجازهم في مراكز غير شرعية بالمنطقة الغربية.

كذلك يشكك في وجود “إرادة حقيقية” لدى الطرف الليبي غرب البلاد في استقبال بعثة من الاتحاد الأوروبي لشرح كيفية تنفيذ عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين بطريقة تحترم حقوق الإنسان.

معاناة ليبيا من أزمة اللاجئين

المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، يلقي باللائمة على الاتحاد الأوروبي وبعثة “إيريني” من زاوية أخرى، وهي أنه يحمّلهما جانبا من المسؤولية عن تكدّس المهاجرين في ليبيا.

يوضح هذا الأمر بأنه يجري كما يلي:

سبق أن انتقد حقوقيون ليبيون دول أوروبا، في أنه في حين تجتهد لمنع وصول المهاجرين إليها من الساحل الليبي الشمالي، فإنها لا تتعاون مع ليبيا بالشكل اللازم لصد تدفق موجات المهاجرين التي تجتاحها من الجنوب، وينتهي الحال بمعظم المهاجرين إلى المكوث في ليبيا.

أهداف “إيريني“