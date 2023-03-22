المشري لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي: ندعم أي جهود تفضي لعقد الانتخابات الليبية

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي، خالد المشري، اليوم الثلاثاء، رفقة نائبه الثاني عمر بوشاح، وفدا أمريكياً ضم كلا من، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، ليزلي أوردمان، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إنه تم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات العملية السياسية بليبيا وسبل حل الأزمة السياسية عبر انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال، وإحاطة المبعوث الأممي أمام جلسة مجلس الأمن.

وأوضح المشري، خلال اللقاء الجهود التي بذلت من مجلسي الدولة والنواب لحل الأزمة وما نتج عنها من اتفاقات كان آخرها اعتماد التعديل الدستوري.

وأكد المشري، دعم مجلس الدولة لأية جهود واضحة تفضي لعقد الانتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة تلبي تطلعات الليبيين.

من جهتها عبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف، عن دعم بلادها للجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات.

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