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ديوان المحاسبة يبحث مع الأطراف المعنية حلحلة ملف مرضى الضمور العضلي

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع نائب رئيس الحكومة المنتهية وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح، وعدد من الحضور.

وخلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء، تمت مناقشة العراقيل التي تواجه ملف مرضى الضمور العضلي، ودارسة مسببات تعثر البرنامج العلاجي للمرضى خاصة الذين تقرر إيفادهم للعلاج في الخارج.

وتم الاتفاق على حزمة من الإجراءات، منها سرعة توفير مخصصات مالية للمرضى المصنفين كل حسب حالته، مع بحث ضرورة توفير مخزون استراتيجي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتوفير كل متطلبات التحليل الجيني بالاستعانة بالمراكز المتخصصة بالداخل.

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#رمضان بوجناح خالد شكشك ديوان المحاسبة ليبيا ملف مرضى الضمور العقلي

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الوطن الليبية

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