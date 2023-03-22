البوسيفي تبحث تطوير منظومة الطب الشرعي

اجتمعت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “حليمة عبد الرحمن البوسيفي” بمدراء مكاتب الطب الشرعي بفروع مراكز الخبرة القضائية والبحوث.

وناقش اللقاء التحديات والصعوبات التي تواجه أعمال المكاتب وتطوير منظومة الطب الشرعي والرفع من مستوى أداء الخبراء والاطباء، ومواكبة اخر التطورات العلمية والتدريب.

وأكد الاجتماع ضرورة تقديم الدعم الفني والاستشاري لتمكين النيابات والمحاكم للحصول على تقارير الخبرة القضائية وتقارير الطب الشرعي في الوقت المناسب وتوفير الوقت والجهد وتقريب المسافات للمواطنين في كل ربوع ليبيا، لحسن سير العدالة وتذليل الصعاب في كافة النيابات والمحاكم بربوع ليبيا ومساعدتها في أداء أعمالها.