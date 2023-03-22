القبض على 3 نساء من العمالة الوافدة اعتدين على امرأة ليبية

الوطن|رصد

ألقى مركز شرطة أسبيعة القبض على ثلاثة نساء من ذوي البشرة السمراء من العمالة الوافدة بعد تعديهم على مواطنة ليبية بالضرب والطعن بواسطة سكين، بالإضافة لسرقة مبلغ ألفان دينار ليبي.

وجاء ذلك بعد أن ورد بلاغ الى قسم البحث الجنائي من مركز شرطة أسبيعة عند الساعة 14:00 بتاريخ 2023/03/19 والمتعلق بواقعة التهجم على منزل المواطنة / ك.أ. ا.م. ليبية الجنسية المقيمة بمنطقة أسبيعة.

عليه وعلى الفور، تم تكليف دوريات التحري بالقسم بالانتقال إلى مكان الواقعة، وبالبحث والتحري تم ضبط عدد ثلاثة نساء سمر البشرة من الجنسية السودانية يوم أمس وهم، زينب أمحمد موسي رخيص العمر 35 سنة سودانية الجنسية، وزهرة نطيف أدريس غالي العمر 35 سودانية الجنسية، والنيل حمدان فضل فارس العمر 45 سنة سودانية الجنسية.

هذا وتم ضبطهم بنفس المنطقة التي حصلت بها الواقعة، ومن ثم تم جلبهم الى القسم واستدعاء المشتكية للقسم برفقة ابنها الذي كان حاضرًا للواقعة رفقة والدته، حيث تعرفوا عليهم كونهم هم نفس النساء الذين تهجموا عليهم بمنزلهم وسرقتهم بالإكراه وتحت تهديد السلاح الأبيض سكين.

و تم أتخاذ الاجراءات القانونية في الواقعة وأحيلوا الى مركز شرطة أسبيعة من حيث الاختصاص وتم احالتهم إلى النيابة العامة وسجلت لهم قضية رقم (2023/65) أسبيعة.