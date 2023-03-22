بوشناف يبحث مع ممثلي الأحزاب السياسية للدفع باتجاه تحقيق الانتخابات

التقى مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، الثلاثاء، برؤساء وممثلي الأحزاب السياسية بإقليم برقة، وذلك لبحث مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الرامية إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام.

وناقش اللقاء الذي عُقد في ديوان المجلس بمدينة بنغازي وحضره عدد من المستشارين بمجلس الأمن القومي رؤية الأحزاب السياسية في مخرجات مبادرة باتيلي، وضرورة العمل على تحقيق مزيد من التوافقات لضمان نجاح نتائج الانتخابات المقبلة.

وأكدت الأحزاب السياسية على ضرورة العمل على دسترة الحكم المحلي وتقاسم الثروات بين الأقاليم، والعمل على إنجاح الانتخابات للخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية إلى مرحلة استقرار دائم.

وأكد بوشناف على تطابق جميع الرؤى الوطنية مع المبادرة، وضرورة الدفع باتجاه تحقيق الانتخابات للخروج مما وصفه بعنق الزجاجة الذي علقت فيه ليبيا منذ سنوات.