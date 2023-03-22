المشري يناقش آخر المستجدات في الساحة الليبية مع وفد رسمي أمريكي

الوطن| رصد

ناقش رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، مع وفد أمريكي ضم كلا من، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، والمبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلان، والقائم بأعمال السفارة، ليزلي أوردمان، آخر مستجدات العملية السياسية بليبيا وسبل حل الأزمة السياسية عبر انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال، وإحاطة المبعوث الأممي أمام جلسة مجلس الأمن.

بدوره عرض المشري الجهود التي بذلها مجلسا الدولة والنواب لحل الأزمة، وما نتج عنها من اتفاقات، كان آخرها اعتماد التعديل الدستوري، مؤكدا دعم المجلس لأية جهود واضحة تفضي لعقد الانتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة تلبي تطلعات الليبيين.

من جهتها أعربت ليف عن دعم بلادها للجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات.