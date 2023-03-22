السلامي: تغييرات كبيرة بالموقف الأمريكي تجاه ليبيا

الوطن| رصد

قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الزيتونة، مسعود السلامي، إن هناك تغييرات كبيرة لدى الموقف الأمريكي إزاء الوضع في ليبيا، حيث بدأت الولايات المتحدة في تكثيف تحركاتها من أجل حلحلة الاوضاع وحل الازمة الليبية.

وأضاف السلامي، في تصريح رصده موقع “الوطن”،إن الولايات المتحدة تسعى لتصييق الخناق على المؤسسات التشريعية والتنفييذية بهدف الاستجابة لتطلبعات الشعب الليبي وتهئة المناخ لإجراء الانتخابات.

وزار وفد دبلوماسي رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية، برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى “باربرا ليف”، ليبيا، لمناقشة المستجدات السياسية وفرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري.

وبعد لقاءاتها في بنغازي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، التقت باربرا ليف والوفد المرافق لها في طرابلس رئيسَ الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة حيث أكدا على دعم جهود البعثة الأممية للوصول إلى الانتخابات.

وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية خلال لقائها مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، دعمَ الولايات المتحدة الكامل لجهود البعثة الأممية لوضع جدول زمني للانتخابات.