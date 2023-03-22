المنفي والسفير الإماراتي يبحثان الدفع بالعملية السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقائه مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا، محمد الشامسي، الدفع بالعملية السياسية في ليبيا.

وقال المجلس الرئاسي في بيان مقتضب، أن اللقاء تناول فيه الطرفان آفاق التعاون المشترك والدفع قدمًا بالعملية السياسية، ودعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس، والوصول للانتخابات خلال العام 2023.

والاثنين، أبدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ترحيبه بتوافق مجلسي النواب والدولة على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.

وقال المنفي عبر تغريدة على حسابه في “تويتر” :”نرحب بخطوة توافق المجلسين على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري كخطوة نحو إنجاز الانتخابات عام 2023″.

وأضاف رئيس المجلس : “نحث المجلسين على سرعة تشكيل لجنة الـ 12 وانعقادها لإنجاز التوافق المستهدف”.

وتابع المنفي: “نجدد الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية”.