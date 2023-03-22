خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكية.. المشري: ندعم عقد الانتخابات على أسس دستورية سليمة تلبي تطلعات الليبيين

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، دعم المجلس لأية جهود واضحة تفضي لعقد الانتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة تلبي تطلعات الليبيين.

جاء ذلك خلال استقبال المشري، أمس الثلاثاء، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، والمبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة، ليزلي أوردمان، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال اللقاء الذي حضره النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، عمر بوشاح، مناقشة آخر مستجدات العملية السياسية بليبيا وسبل حل الأزمة السياسية عبر انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال، وإحاطة المبعوث الأممي أمام جلسة مجلس الأمن.

وأطلع المشري، الوفد الأمريكي على الجهود التي بُذلت من مجلسي الدولة والنواب لحل الأزمة وما نتج عنها من اتفاقات كان آخرها اعتماد التعديل الدستوري.

من جانبها عبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية عن دعم بلادها للجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، بحثت مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا.

وحضر اللقاء في طرابلس المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، ليزي أوردمان.

وأتى اللقاء بعد يوم من لقاء الوفد الأمريكي مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في بنغازي.

وبحث الدبيبة والوفد الأمريكي، أهمية توحيد الجهود الدولية والمحلية، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا من أجل الوصول للانتخابات.

وناقش الوفد مع المشير حفتر في بنغازي كذلك التطورات السياسية في ليبيا وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة لتمهيد اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام 2023.