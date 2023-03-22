امطير: أحبُّ انتشال الأطفال من القاع لأصعد بهم للقمة

أكدت عضو مجلس الدولة، آمنة امطير، أنها تحب انتشال الأطفال من القاع لتصعد بهم إلى القمة، واصفة بيتهما بالمدرسة بدون قيد.

وقالت امطير في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “كنت حاضرة اجتماع في مدرسة إبني وجلست بجانبي أم صغيرة الحجم والسن وتبادلنا أطراف الحديث”.

وتابعت؛ “كانت تعاني من إبنها رسب في جميع المواد لأنه كثير الحركة ودائم اللعب ومشتث التفكير وقالت لي بالحرف الواحد ولديه نسبة من الغباء؛ فرديت وقلت لها لا يوجد طفل غبي”.

وأردفت امطير، “هناك معلمة لم تستطيع القيام بواجبها وأم لم تساعد إبنها وتدافع عن حقه في التعليم، المهم بعد حديث طويل قلت لها تقدري تجيبيه لبيتي لأدرسه قالت نعم”.

وختمت موضحة؛ “ولله الحمد من قبل وبعد تحصل الطفل على تقدير جيد جدا وهذا من فضل الله ومن فضل والدي رحمة الله عليه والذي علمنا انشروا العلم وساعدوا الناس لتطرح البركة في أطفالنا”.