تراجع في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تراجع في درجات الحرارة مع رياح شمالية غربية نشطة على أغلب مناطق ليبيا.

وبحسب المركز، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر.

والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا وتقل سرعتها من مساء يوم الغد.

ودرجات الحرارة القصوى منخفضة نسبياً حيث تتراوح ما بين (16-21)مْ, وتسجل زيادة تدريجية من يوم الجمعة.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة من مساء يوم الغد على بعض المناطق.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-29)مْ، وتسجل انخفاض من يوم الغد.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق الجفرة، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23- 27)مْ وتسجل زيادة تدريجية من يوم الجمعة.

بينما في الواحات- السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية.

والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال هذا اليوم تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24-29)مْ وتسجل تراجع من يوم الغد.