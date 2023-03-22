بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 23 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 23 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تراجع في درجات الحرارة مع رياح شمالية غربية نشطة على اغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء:قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا وتقل سرعتها من مساء يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: منخفضة نسبياً حيث تتراوح مابين (16-21)مْ, وتسجل زيادة تدريجية من يوم الجمعة.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة من مساء يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-29)مْ، وتسجل انخفاض من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق الجفرة.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 27)مْ وتسجل زيادة تدريجية من يوم الجمعة.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال هذا اليوم تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-29)مْ وتسجل تراجع من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:19)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:06).