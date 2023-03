اتفق النائب العام “الصديق الصور” ومدير أمن طرابلس “خليل وهيبة” على تشكيل لجنة أمنية تتولى القيام بمهام مساعدة مراكز الشرطة لجمع المعلومات حول الجرائم المجهولة والمقيدة ضد مجهول لضبط مرتكبيها وإحالتهم للقضاء.

النائب العام ومدير أمن طرابلس أكدا خلال اجتماع لهما على تفعيل الوظيفة الإدارية ومنع الجريمة المنظمة قبل وقوعها، والحفاظ على الأمن العام وتعزيز الأمن.

وبحث الطرفان تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط وإحضار المطلوبين على ذمة التحقيقات الجنائية الصادرة من النيابات المختصة.

وتطرق الطرفان إلى تعزيز التعاون والتواصل بين المديرية من خلال مراكز الشرطة والنيابة العامة حول عديد القضايا، وآلية إحالة الأسلحة والمركبات المضبوطة إلى مكتب النائب العام.

المصدر: وزارة الداخلية

The post “ملف الجرائم المجهولة”.. النائب العام ومدير أمن طرابلس يتفقان على تشكيل لجنة لمتابعتها appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار