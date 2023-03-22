حكومة الوحدة توقع اتفاقاً مع الجيش الإيطالي لتدريب القوات الخاصة

وقع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول ركن محمد الحداد، مع رئيس أركان وزارة الدفاع الإيطالية الأدميرال كافو دراجوني، اتفاقا فنيا لتدريب القوات الخاصة.

وجاء ذلك خلال زيارة الحداد، لمقر أركان الجيش الإيطالي في العاصمة الإيطالية روما، أمس الثلاثاء، بحضور نائب رئيس الأركان كارميني مازيللو، وقائد العمليات المشتركة بالقوات الخاصة الأدميرال باولو بيزوتي.

وحسب بيان رئاسة الأركان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رحب دراجوني، في كلمة له، بالحداد والوفد المرافق له، حيث جرّت مراسم توقيع الاتفاق الفني لتدريب القوات الخاصة، بحضور مدير مكتب وزير الدفاع، ومدير إدارة التدريب، وآمر القوات الخاصة، والمنسق العسكري باللجنة الليبية الإيطالية، والمستشار القانوني بوزارة الدفاع.

وأشاد دراجوني بالمجهودات المبذولة وتبادل الخبرات والتعاون العسكري بين البلدين، مشيرا إلى أهمية تعاون دول الجوار في منطقة البحر الأبيض المتوسط للتصدي للتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.