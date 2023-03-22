بوقعيقيص: يجب على الأحزاب تأطير نفسها في ائتلافات ليسهل تمثيلها 

أكدت آمال بوقعيقيص عضو ملتقى الحوار السياسي، أنه يجب على الأحزاب أن تعيد تأطير نفسها في ائتلافات حتى يسهل تمثيلها.

وقالت بوقعيقيص، في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك، إنه “في اجتماع أمس الثلاثاء 21 مارس، دعم مجلس الأمن القومي، ضرورة وجود الأحزاب السياسية في الانتخابات القادمة وفي اللجنة الرفيعة المستوى المزمع تشكيلها”

وأضافت؛ “ويبقى السؤال من سيمثل هذه الأحزاب وعدد المسجل منها يربو على 70 حزبا وهي ظاهرة لا أظنها مسبوقة”.

وتابعت؛ “فهل تستطيع هذه الأحزاب العديدة أن تشكل ائتلافات فيما بينها تجمع الذين يتشاركون ذات الرؤية في القضايا المفصلية”.

وأشارت إلى أنه “على سبيل المثال الفيدرالية ومن يريدها حتى على مستوى التشريع أو الفيدرالية في مستواها الأدنى وهو السلطات التنفيذية”.

وأكملت؛ “ومثال آخر الذين يذهبون إلى رئيس واحد لليبيا والآخرون الذين يجدون الأنسب في المرحلة المشحونة الحالية مجلس رئاسة ثلاثي يكون فيه للرئيس منفردا صلاحيات موسعة وتكون القضايا التي تمس الأمن القومي بالإجماع والقياس يتسع لعديد القضايا التي يتشكل الإئتلاف على أساسها”.

وختمت موضحة “من وجهة نظري على الأحزاب أن تعيد تأطير نفسها في ائتلافات حتى يسهل تمثيلها وقد يكون ذلك بداية إلى أن يكون لدينا أربعة أو خمسة أحزاب تتنافس على برامج واضحة ومحددة”.