الحداد يوقع مع رئيس أركان إيطاليا اتفاقية لتدريب القوات الخاصة

العنوان-روما

وقع رئيس أركان حكومة الوحدة، الفريق أول ركن محمد الحداد، مع رئيس أركان وزارة الدفاع الإيطالية، الأدميرال كافو دراجوني، اتفاقا فنيا لتدريب القوات الخاصة.

وبحسب بيان رئاسة أركان الوحدة، جاء ذلك خلال زيارته مقر أركان الجيش الإيطالي في العاصمة الإيطالية روما، أمس الثلاثاء، بحضور نائب رئيس الأركان كارميني مازيللو، وقائد العمليات المشتركة بالقوات الخاصة الأدميرال باولو بيزوتي.

ورحب دراجوني، في كلمة له، بالحداد والوفد المرافق له، وجرّت مراسم توقيع الاتفاق الفني لتدريب القوات الخاصة، بحضور مدير مكتب وزير الدفاع، ومدير إدارة التدريب، وآمر القوات الخاصة، والمنسق العسكري باللجنة الليبية الإيطالية، والمستشار القانوني بوزارة الدفاع.

كما أثنى دراجوني على المجهودات المبذولة وتبادل الخبرات والتعاون العسكري بين البلدين، مشيرا إلى أهمية تعاون دول الجوار في منطقة البحر الأبيض المتوسط للتصدي للتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.