النيابة العامة ومديرية أمن طرابلس تشكلان لجنة لجمع المعلومات حول الجرائم المقيدة ضد مجهول

ليبيا – استقبل النائب العام المستشار الصديق الصور الثلاثاء مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة بحضور محمود اليسير من مكتب النائب العام.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية عددًا من المواضيع والقضايا الأمنية المرتبطة بواجبات مديرية أمن طرابلس في مواجهة الجريمة المنظمة والحد منها وتنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط وإحضار المطلوبين على ذمة التحقيقات الجنائية الصادرة من النيابات المختصة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين المديرية من خلال مراكز الشرطة والنيابة العامة حول عديد القضايا.

كما تم خلال اللقاء مناقشة ملف المبرزات الجرمية التي يتم ضبطها كمبرزة جريمة مثل المركبات وأسلحة وآلية إحالتها لمكتب النائب العام.

وتم التوافق حول تشكيل لجنة أمنية تتولى القيام بمهام مساعدة للمراكز الشرطة لجمع المعلومات حول الجرائم المجهولة والمقيدة ضد مجهول، لضبط مرتكبيها وإحالتهم للقضاء، بالإضافة إلى تفعيل الوظيفة الإدارية والتي تتمثل في قيام الشرطة بفن الوقاية ومنع الجريمة المنظمة قبل وقوعها لأجل الحفاظ على الأمن العام وتعزيز الأمن والمحافظة عليه، وذلك من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والمترجلة.

وفي ختام اللقاء، أثنى النائب العام على الجهود التي تبذلها مديرية أمن طرابلس في المحافظة على الأمن داخل العاصمة.

من جهته، أشاد مدير الأمن بالجهود التي بذلها ويبذلها مكتب النائب العام في سبيل ضمان حقوق المواطنين وضمان حق التقاضي وتعزيز سيادة القانون والعدالة من أجل إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا.

