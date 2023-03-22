الطقس: تراجع في درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق الواحات 

طرابلس 22 مارس 2023 (وال) – يشهد الطقس في مناطق البلاد، تراجعا في درجات الحرارة مع رياح شمالية نشطة السرعة، وتكاثرا للسحب من حين لآخر، واحتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق ( الواحات – تازربو – السرير – الكفرة )، تصحبها خلايا رعدية أحيانا وتكون الفرصة أفضل على مناطق الشمال الشرقي من مساء يوم الغد.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليومية، أن مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي، تكون فيها السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، وتقل سرعتها من مساء يوم الغد، ودرجات الحرارة منخفضة نسبياً حيث تتراوح مابين (16-21)مْ, وتسجل زيادة تدريجية من يوم الجمعة.

و تتكاثر السحب من حين لأخر على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة من مساء يوم الغد، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (23-29)مْ، وتسجل انخفاضا من يوم الغد.

ويقل ظهور السحب على مناطق سبها وغـات وغدامس والحمادة، وتتكاثر أحيانا على منطقة الجفرة، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (23- 27)مْ وتسجل زيادة تدريجية من يوم الجمعة.

و تكون حالة السماء على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها سحب رعدية والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والرمال هذا اليوم تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (24-29)مْ وتسجل تراجعا من يوم الغد. (وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال