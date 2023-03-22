التقاز: باتيلي سيشكل لجانا فنية لتنفيذ مبادرته

الوطن| رصد

قال رئيس تجمع الأحزاب الليبية الدكتور عبد الله التقاز، إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أكد أن المرحلة المقبلة لن تكتمل الديمقراطية فيها إلا بمشاركة الأحزاب السياسية.

ووصف د. التقاز لقاء المبعوث الأممي مع الأحزاب السياسية بالجيد، مشيراً إلى أنه اتسم بالديمقراطية في طرح الحلول، وذلك للخروج بالبلاد من المختنق السياسي.

وأشار د. التقاز إلى أن غالبية آراء ممثلي الأحزاب تصب في دعم مبادرة المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام الجاري 2023م.

وأضاف: “طالبنا بأن يكون للأحزاب دور في أي تسوية سياسية أو حوارات مقبلة، بما في ذلك تمثيل الأحزاب في اللجنة الوطنية رفيعة المستوى، وطلبنا من المبعوث الأممي خطوات عملية لمقترحه وبوتيرة سريعة”.

ونوه رئيس تجمع الأحزاب الليبية إلى أن المبعوث الأممي أكد بأنه لن تكون هناك لجنة واحدة رفيعة المستوى لتنفيذ مبادرته، بل عدد من اللجان الفنية التي ستتشكل من الحوارات التي ستعقد أو التي انعقدت.